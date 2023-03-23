أبو الحسن للـLBCI: يجب أن نبدأ من المكان الصحيح وننتخب رئيس للجمهورية

أبو الحسن للـLBCI: يجب أن نبدأ من المكان الصحيح وننتخب رئيس للجمهورية



أكّد أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أنّ المهم هو أن نعالج الاسباب الحقيقية للأزمة، مشيراً الى أنه يجب أن نبدأ من المكان الصحيح وأن نمضي بالطريق الذي يؤدي بنا الى برّ الامان وهو انتخاب رئيس للجمهورية، مع تشكيل حكومة ووضع برنامج واضح بالاضافة الى التعاون مع المجلس النيابي لاقرار القوانين الاصلاحية.



وسأل في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI: "ما نفع القوانين إذا ليس هناك لدينا حكومة لتصدر مراسيم تطبيقيّة؟".