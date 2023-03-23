غريو في عكار التقت اللبكي وزارت المفتي زكريا

غريو في عكار التقت اللبكي وزارت المفتي زكريا



استقبل محافظ عكار المحامي عماد اللبكي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو مع وفد من السفارة الفرنسية، وذلك في حضور رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي.حيث تم البحث والتداول في مختلف الشؤون البلدية والصحية والتربوية.



ومن ثم انتقلت السفيرة الفرنسية يرافقها اللبكي والكردي والوفد المرافق الى دار الافتاء حيث التقت مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، في حضور رئيس دائرة الاوقاف الشيخ مالك جديدة وعدد من المشايخ والعلماء.