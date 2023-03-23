وزير الدفاع وقّع قرارات تشكيل هيئات المحاكم العسكرية

وزير الدفاع وقّع قرارات تشكيل هيئات المحاكم العسكرية



وقّع وزير الدفاع الوطني موريس سليم بتاريخ اليوم الخميس 23/3/2023 قرار تعيين رؤساء وأعضاء المحكمة العسكرية الدائمة لعام 2023(الهيئة الأساسية والهيئتين الإحتياطيتين) وذلك إعتبارا من 27/3/ 2023 حتى 31/12/2023 ويرأس العقيد الركن خليل جابر المحكمة العسكرية الدائمة اعتباراً من التاريخ أعلاه.

كذلك وقّع وزير الدفاع قرار تعيين أعضاء محكمة التمييز العسكرية بغرفتيها الجنائية والجنحية اعتبارا من التاريخ نفسه وحتى نهاية العام الجاري.