سامي الجميل: معادلة مرشح حزب الله إما الفراغ هي العقدة وليس عدم اتفاق النواب المسيحيين

سامي الجميل يرد على بري

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر حسابه على تويتر، قائلا: "مع كل إحترامي للرئيس بري، معادلة اما مرشح حزب الله اما الفراغ هي العقدة وليس عدم اتفاق النواب المسيحيين على مرشح. الكتائب رفضت هذه المعادلة في ٢٠١٦ و ترفضها اليوم. رفض الخضوع لوصاية السلاح واخراج لبنان من عزلته عن العالم ليست مسؤولية مارونية او مسيحية فحسب بل وطنية بإمتياز".