الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سامي الجميل: معادلة مرشح حزب الله إما الفراغ هي العقدة وليس عدم اتفاق النواب المسيحيين

أخبار لبنان
2023-03-23 | 09:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سامي الجميل: معادلة مرشح حزب الله إما الفراغ هي العقدة وليس عدم اتفاق النواب المسيحيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سامي الجميل: معادلة مرشح حزب الله إما الفراغ هي العقدة وليس عدم اتفاق النواب المسيحيين

سامي الجميل يرد على بري

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر حسابه على تويتر، قائلا: "مع كل إحترامي للرئيس بري، معادلة اما مرشح حزب الله اما الفراغ هي العقدة وليس عدم اتفاق النواب المسيحيين على مرشح. الكتائب رفضت هذه المعادلة في ٢٠١٦ و ترفضها اليوم. رفض الخضوع لوصاية السلاح واخراج لبنان من عزلته عن العالم ليست مسؤولية مارونية او مسيحية فحسب بل وطنية بإمتياز".
 

أخبار لبنان

سامي الجميل

بري

حزب الله

الفراغ

LBCI التالي
ارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس اليوم واليومين المقبلين
99 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-03-13

فادي كرم لـ"#عشرين_30": الحوار الذي يدعى إليه ليس بريئًا وعلى قدر ما يريد حزب الله رئيسًا للجمهورية بشروطه على قدر ما يريد تمويلًا للرئاسة وهذا يستدعي جر الفرقاء اللبنانيين إلى طاولة مفاوضات تبدأ بكلمة "حوار" قد تنتهي بتسوية تأخذنا إلى كوارث جديدة

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-17

المدير العام لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية اختتم زيارته لبنان: الفراغ الرئاسي يضرب الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاحات

LBCI
صحف اليوم
2023-02-14

بري: ليست المرة الأولى التي يعقد فيها جلسات تشريعية في ظل الفراغ... عون:لا نرى بأن هناك أموراً طارئة (الاخبار)

LBCI
امن وقضاء
2023-02-03

سامي الجميل: من اليوم أقول إننا سنعطّل الانتخابات في حال كنتم تريدون أن تنتخبوا مرشحاً جديداً يغطي سلاح حزب الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:25

"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان

LBCI
اقتصاد
12:15

"ألفا" و"تاتش": بطاقات التشريج متوافرة لدينا بالسعر الرسمي وبالليرة

LBCI
اقتصاد
12:12

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 43 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة

LBCI
اقتصاد
11:49

عبارة تؤدي الى تبادل لوائح ردود بين جمعية المصارف والدولة اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-03-21

السعودية: غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

المحروقات... الى الدولرة درّ!

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-22

حميه شرح عقد انشاء مبنى جديد للركاب في المطار

LBCI
اقتصاد
05:59

البنك المركزي السويسري يعلن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:40

اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: للتصعيد في حال لم يصل الضحايا الى عدالة

LBCI
أخبار لبنان
07:34

ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي

LBCI
أخبار دولية
05:36

مدفيديف: توقيف بوتين سيكون "إعلان حرب" على موسكو

LBCI
أخبار لبنان
04:42

فياض في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: التمويل الإستثماري توقّف لجميع المشاريع الإستراتيجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

المحروقات... الى الدولرة درّ!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:07

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
08:26

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
أخبار لبنان
08:14

تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً

LBCI
أخبار لبنان
06:15

نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
12:25

"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان

LBCI
خبر عاجل
09:07

صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"

LBCI
أمن وقضاء
02:30

توقيف امرأة لقيامها بأعمال مخلّة بالآداب.. على علاقة بشخصيّات "مرموقة"

LBCI
خبر عاجل
10:16

مصادر لرويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة