سامي الجميل: معادلة مرشح حزب الله إما الفراغ هي العقدة وليس عدم اتفاق النواب المسيحيين

مع كل إحترامي للرئيس بري، معادلة اما مرشح حزب الله اما الفراغ هي العقدة وليس عدم اتفاق النواب المسيحيين على مرشح.
الكتائب رفضت هذه المعادلة في ٢٠١٦ و ترفضها اليوم.
رفض الخضوع لوصاية السلاح واخراج لبنان من عزلته عن العالم ليست مسؤولية مارونية او مسيحية فحسب بل وطنية بإمتياز.
— Samy Gemayel (@samygemayel) March 23, 2023
مع كل إحترامي للرئيس بري، معادلة اما مرشح حزب الله اما الفراغ هي العقدة وليس عدم اتفاق النواب المسيحيين على مرشح.
الكتائب رفضت هذه المعادلة في ٢٠١٦ و ترفضها اليوم.
رفض الخضوع لوصاية السلاح واخراج لبنان من عزلته عن العالم ليست مسؤولية مارونية او مسيحية فحسب بل وطنية بإمتياز.