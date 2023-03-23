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ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي يوم الإثنين المقبل

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 27-3-2023.