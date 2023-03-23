"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية" في بيان "عطفا على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي استثنائيا هذا العام، إبتداء من منتصف ليل 25-26 آذار إلى منتصف ليل 20-21 نيسان 2023، حيث أن بطاقات السفر الصادرة قبل هذا التاريخ تظهر مواعيد الرحلات قبل تعديل التوقيت الصيفي للفترة الممتدة من يوم الأحد في 26 آذار لغاية الخميس في 20 نيسان ضمناً، تقديم مواعيد إقلاع كل الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ساعة واحدة إلى هذه الفترة، وفقا للتوقيت المحلي لمدينة بيروت".



وأشارت إلى أن "هذا التعديل من شأنه أن يوفر ربطا سلسا للمسافرين، الذين يتابعون سفرهم عبر المطارات الأجنبية من دون أي تأثير إلى وجهاتهم النهائية"، وقالت: "بالنسبة إلى مواعيد إقلاع الرحلات من المطارات الأجنبية إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، تبقى على حالها من دون أي تعديل، وفق التوقيت المحلي في بلد المغادرة".