الصحة: 97 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "97 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1234125 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".