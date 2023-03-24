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فرونتسكا: الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد باتت حتمية

أخبار لبنان
2023-03-24 | 05:14
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فرونتسكا: الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد باتت حتمية
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فرونتسكا: الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد باتت حتمية

فرونتسكا: الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد باتت حتمية

غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على حسابها عبر تويتر قائلة: "بعد مرور ثلاث سنوات على اعلان لبنان تعليق سداد ديونه السيادية، لا يزال اللبنانيون يتطلعون الى تحرك قادتهم لإنقاذ البلد. الناس يشعرون بالغضب لرؤية رواتبهم تفقد قيمتها نتيجة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية. لقد باتت الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي حيوية وحتمية".
 
 

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