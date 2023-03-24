قرار لوزارة الأشغال حول تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي

قرار لوزارة الأشغال..

أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل قراراً أبلغت فيه كل شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بانه سيتم تقديم الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 20 - 21 نيسان 2023، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام استثنائياً.