ارجاء جلسة اللجان المشتركة الى الثلاثاء المقبل

ارجاء جلسة اللجان المشتركة الى الثلاثاء المقبل

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة اللجان المشتركة التي كانت مقررة يوم الاثنين في 27 آذار الى يوم الثلاثاء في 28 آذار عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.