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وزيرُ الاعلام يطلق بالتعاون مع اليونيسيف في لبنان سياسة حماية الطفل في الإعلام

وزيرُ الاعلام يطلق بالتعاون مع اليونيسيف في لبنان سياسة حماية الطفل في الإعلام



اطلق وزيرُ الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري بالتعاونِ مع اليونيسيف في لبنان سياسةَ حمايةِ الطفل في الإعلام وذلك لتشجيعِ الإعلاميينِ على النظرِ في أفضلِ السبلِ لحمايةِ حقوق الأطفال ومساعدةِ الأطفال على لَعبِ دورٍ في وسائلِ الإعلام.



