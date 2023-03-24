سلام بعد لقائه ميقاتي: سنكثف الجولات الرقابية خلال شهر رمضان

ميقاتي التقى الوزراء سلام وخوري والأبيض وتابع ملف اللبنانية مع بدران والاسمر



أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب كيقاتي أنّ خلال شهر رمضان وفترة الاعياد ستكثف الوزارة الجولات الرقابية، قائلاً: "لان السوق يفرض علينا واقعا يحتاج الى ضبط وسنتابع العمل، ليس في هذه الفترة فقط، انما هناك مرحلة انتقالية نعمل عليها على امل ان يلتزم جميع التجار بضبط الأسعار بما يمثل هذا الشهر من قيم ونتمنى عليهم ان يرحموا الناس ويخافوا الله".



وكان ميقاتي قد اجتمع في السرايا الحكومي مع سلام الذي قال بعد اللقاء: "طمأناه الى العمل الذي نقوم به لناحية استقرار اسعار الخبز على الرغم من الظروف الصعبة وعدم استقرار سعر الدولار".



وأضاف: "هناك معلومات وصلتني اليوم ان هناك دولا غربية وعربية قامت بتقديم عروضات خاصة للمسلمين على المنتجات الرمضانية لمناسبة شهر الصوم من خلال تخفيض الأسعار، فمن المعيب ان تقوم دول أجنبية بهذه الخطوة بينما نحن نلاحق التجار لانهم يريدون زيادة الأسعار.نتمنى ان تصل رسالتنا وان يكون هذا الشهر شهر رحمة وبركة وفاتحة خير لاستقرار اكبر في البلد للأشهر المقبلة".

بدران

وكان ميقاتي قد بحث أيضاً في اجتماعين عقدهما في السرايا اليوم مطالب اساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية، وفي هذا الاطار اجتمع مع رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ووفد من الاساتذة.



وقال بدران: " وضعنا دولة الرئيس في تفاصيل اوضاع الجامعة وآلية دعم الاستاذ الجامعي والموظف فيها وتأمين الدعم المطلوب لصندوق التعاضد، وصيانة وإشغال المجمع وتأمين الاموال اللازمة لكي لا نقع في المشاكل ونأمل ان نسير بالاتجاه الايجابي لنتمكن من المحافظة على الجامعة اللبنانية".



موظفو الجامعة اللبنانية



وإجتمع ميقاتي، في حضور بدران ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مع وفد من لجنة الموظفين في الجامعة.



بعد الاجتماع قال الاسمر: "نحن كاتحاد عمالي يهمنا استمرارية الجامعة وهي تكمن باستمرارية الأساتذة والهيئة الإدارية واهمية إنصاف الأستاذ الجامعي، وهذا ما سيحصل في القرارات التي ستتخذ يوم الاثنين المقبل والتي تشمل الجامعة اللبنانية".

كذلك، اجتمع ميقاتي مع وزيري العدل والصحة في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وفراس الأبيض.