الخليل يرفع مسودة مشروعي مرسومين لرئاسة مجلس الوزراء بشأن تعويض الانتاجية وبدل النقل

الخليل يرفع مسودة مشروعي مرسومين لرئاسة مجلس الوزراء عن تعويض الانتاجية تدابير بشأن معاشات المتقاعدين بدل النقل



رفع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الى رئاسة مجلس الوزراء مسودة مشروعي المرسومين التي اعدتهما الدوائر المعنية في وزارة المالية ويتضمن الاول تعويض انتاجية لموظفي الادارات وسائر المؤسسات العامة ومقدمي الخدمات الفنية والاسلاك العسكرية عن ايام العمل الفعلي ويعطى وفق سعر منصة صيرفة للدولار الأميركي ، لاحظاً تدابير بشأن معاشات المتقاعدين، والثاني يتعلق بتعديل بدل النقل الذي يحتسب بليترات البنزين وفق معدل وسطي لسعر يحدد بقرار يصدر عن وزير الطاقة شهرياً. على ان تعرض مسودة المشروعين على مجلس الوزراء في جلسته المقررة الاثنين المقبل لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.





وكان الوزير الخليل اعطى يوم امس موافقة استثنائية لإعداد مشروع مرسوم يلبّي عدداً من مطالب عمّال وموظفي اوجيرو لعرض المشروع ايضاً في جلسة الاثنين لمجلس الوزراء.