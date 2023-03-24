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السيطرة على حريق مستودع في بلونة كسروان
أخبار لبنان
2023-03-24 | 09:10
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السيطرة على حريق مستودع في بلونة كسروان
السيطرة على حريق مستودع في كسروان..
تمكنت فرق الإطفاء من مراكز متعددة في الدفاع المدني من السيطرة بعد ظهر على حريق كبير كان إندلع صباحا داخل مستودع لتجهيز المطابخ يقع في الطبقة السفلية في مبنى سكني في بلدة بلونة كسروان، وساهمت جهود الفرق وسرعة التدخل والتقنيات المستخدمة في محاصرة النيران والحؤول دون إمتدادها في أرجاء المستودع، وأقتصرت الأضرار على الماديات.
أخبار لبنان
حريق
بلونة
كسروان
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