إنقاذ 3 أشخاص سقطوا داخل بئر في بخعون

إنقاذ أشخاص سقطوا داخل بئر في بخعون



أنقذت فرق إسعاف جهاز الطوارىء والإغاثة ثلاثة أشخاص سقطوا داخل بئر مياه أثناء قيامهم بحفره في محلة الرياحين ببلدة بخعون ـ الضنية.



حيث قامت فرق الإسعاف بسحبهم وإسعافهم، بعدما أصيبوا برضوض وجروح مختلفة، قبل نقلهم إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم.