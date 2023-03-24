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بري بحث مع السفير البابوي وغريو الاوضاع العامة والتقى باربرا ليف وعرضا للمستجدات في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2023-03-24 | 10:23
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بري بحث مع السفير البابوي وغريو الاوضاع العامة والتقى باربرا ليف وعرضا للمستجدات في لبنان والمنطقة
بري بحث مع السفير البابوي وغريو الاوضاع العامة والتقى باربرا ليف..
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا الأوضاع العامة في لبنان.
واستقبل بري السفيرة الفرنسية آن غريو، وبحث معها في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
باربرا ليف
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف والوفد المرافق، في حضور السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا. واستمر اللقاء قرابة الساعة، تم في خلاله عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
أخبار لبنان
بري
السفير البابوي
غريو
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