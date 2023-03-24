الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقير: للتكافل والتضامن الإجتماعي في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ لبنان

أخبار لبنان
2023-03-24 | 10:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير: للتكافل والتضامن الإجتماعي في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شقير: للتكافل والتضامن الإجتماعي في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ لبنان

شقير يزور منطقتي عرمون وبشامون

شدد الوزير السابق رئيس جمعية بيروت بخير محمد شقير على أهمية وضرورة التكافل والتضامن الإجتماعي في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ لبنان، وقال: "من هنا تاتي مبادرتنا لتقديم الخدمات الطبية والمساعدات على إختلافها لمجتمعنا لتوفير الحماية الحيايتة والصحية والمعيشية لمن يحتاجها".

وأكد شقير أنه مستمر عبر جمعية بيروت بخير بالقيام بواجباته الإجتماعية والإنسانية، "وهذا أقل ما يمكن القيام به تجاه اهلنا ومجتمعنا".

كلام شقير جاء خلال زيارته منطقتي عرمون وبشامون اليوم بمشاركة القاضي الشيخ خلدون عريمط وأعضاء الجمعية، وكانت مناسبة للإطلاع على أوضاع المنطقة وإحتياجاتها وإفتتاح مشاريع نفذتها الجمعية، وذلك مع بداية شهر رمضان المبارك.

عرمون

وفي عرمون دشن شقير مسجد الحياة بعد تأهيله وتجهيزه من قبل جمعية بيروت بخير، بحضور إمام المسجد أحمد عيتاني وفعاليات المنطقة وأهلها وأعضاء الجمعية.

وبعد حفل التدشين، شارك شقير مع الحضور بصلاة الجمعة في المسجد.

بشامون

ثم  إنتقل شقير الى بشامون، حيث إفتَتَحَ مركز بيروت الطبي في بشامون الذي تم تأهيله وتجهيزه من قبل جمعية بيروت بخير، بحضور مدير المستوصف الدكتور أحمد وجهازه الطبي والإداري والشيخ عريمط وفعاليات المنطقة وأعضاء الجمعية، وذلك بهدف تسهيل أمور أهلي بشامون والجوار عبر تمكين المستوصف من توفير الخدمات الطبية لمن يحتاجها منهم.

زيارة مصانع

بعد ذلك زار شقير عدداً من المصانع في منطقة بشامون ومنها مصنع مازن وزياد الزعني لصناعة الحديد ومصنع مازن سنو.
وأبدى شقير إعجابه بالقدرات التي تتمتع بها الصناعة الوطنية والتطور والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة، مؤكدا أهمية الصناعة الوطنية كركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني والإستقرار الإجتماعي.
 
 

أخبار لبنان

شقير

عرمون

بشامون

LBCI التالي
أسرار الصحف 24-03-2023
اشكال في باب الرمل تخلله اطلاق نار كثيف ونتج عنه اصابة بالغة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-21

شقير يستغرب إستسلام السلطة: لوقفة ضمير ومراجعة الاداء وإنتخاب رئيس للجمهورية للجميع

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-15

شقير أمام القمة الإقتصادية العربية الفرنسية المنعقدة في باريس: لبنان لا يزال يختزن الكثير من الفرص الإستثمارية

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-28

محادثات لشقير في مسقط لبحث زيادة الصادرات وتسهيل امور المستثمرين اللبنانيين

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-28

قوى الأمن: توقيف مطلوب بكمين في بشامون وضبط مبلغ مالي ضخم و3 كلغ كوكايين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

هل تنطوي اللامركزية الإدارية المالية على تقسيم أو شكل من أشكال الفدرالية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

المصارف تتحدث عن مخطط مشبوهة وراء الهجمات عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

جولة ليف بين رئاسة الجمهورية والاتفاق السعودي الإيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بري وميقاتي "مشوها" وهيك البلد ماشي منذ عشرات السنوات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-03-22

مشهد يحبس الأنفاس... مغامرة قفز بالحبال انتهت بكارثة! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بري وميقاتي "مشوها" وهيك البلد ماشي منذ عشرات السنوات

LBCI
اخبار البرامج
2023-03-23

قصّة ختام وابنتها الضائعة تحبس الأنفاس في "أحمر بالخط العريض"... هل قام والدها ببيعها؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
10:37

إليسا تعلن انتصارها قضائياً على زياد برجي وأحمد ماضي... "أنا وبس إلي وبس!"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

هل تنطوي اللامركزية الإدارية المالية على تقسيم أو شكل من أشكال الفدرالية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

المصارف تتحدث عن مخطط مشبوهة وراء الهجمات عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

ما هو التوقيت الصيفي وكيف بدأ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

جولة ليف بين رئاسة الجمهورية والاتفاق السعودي الإيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بري وميقاتي "مشوها" وهيك البلد ماشي منذ عشرات السنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

"بثواني قلبوا الدني فوقاني تحتاني": هذه نتيجة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:52

درون تضربُ اميركي في سوريا والجيشُ الاميركي يرد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:51

بين سوريا والسعودية تبادل للقنصليات قريبًا؟

LBCI
أخبار لبنان
08:49

وزيرُ الاعلام يطلق بالتعاون مع اليونيسيف في لبنان سياسة حماية الطفل في الإعلام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:09

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
أمن وقضاء
06:54

شعبة المعلومات تكشف ملابسات سقوط قاصر عن جسر "Le mall" الضبية (صورة وفيديو)

LBCI
فنّ
10:37

إليسا تعلن انتصارها قضائياً على زياد برجي وأحمد ماضي... "أنا وبس إلي وبس!"

LBCI
أخبار لبنان
15:29

مجلس الوزراء سيدخل الى مشكلة رواتب القطاع العام

LBCI
صحف اليوم
01:28

"الوزير العوني" يحمي سلامة... وخليل ومنصوري لا يتعاونان (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
01:12

البنك الدولي: كذبنا عليكم بالكهرباء (الأخبار)

LBCI
حال الطقس
03:02

طقس متقلّب يؤثر على لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
15:30

لبنان في وضع شديد الخطورة... وشرط من صندوق النقد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة