شقير: للتكافل والتضامن الإجتماعي في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ لبنان

شقير يزور منطقتي عرمون وبشامون



شدد الوزير السابق رئيس جمعية بيروت بخير محمد شقير على أهمية وضرورة التكافل والتضامن الإجتماعي في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ لبنان، وقال: "من هنا تاتي مبادرتنا لتقديم الخدمات الطبية والمساعدات على إختلافها لمجتمعنا لتوفير الحماية الحيايتة والصحية والمعيشية لمن يحتاجها".



وأكد شقير أنه مستمر عبر جمعية بيروت بخير بالقيام بواجباته الإجتماعية والإنسانية، "وهذا أقل ما يمكن القيام به تجاه اهلنا ومجتمعنا".



كلام شقير جاء خلال زيارته منطقتي عرمون وبشامون اليوم بمشاركة القاضي الشيخ خلدون عريمط وأعضاء الجمعية، وكانت مناسبة للإطلاع على أوضاع المنطقة وإحتياجاتها وإفتتاح مشاريع نفذتها الجمعية، وذلك مع بداية شهر رمضان المبارك.



عرمون



وفي عرمون دشن شقير مسجد الحياة بعد تأهيله وتجهيزه من قبل جمعية بيروت بخير، بحضور إمام المسجد أحمد عيتاني وفعاليات المنطقة وأهلها وأعضاء الجمعية.



وبعد حفل التدشين، شارك شقير مع الحضور بصلاة الجمعة في المسجد.



بشامون



ثم إنتقل شقير الى بشامون، حيث إفتَتَحَ مركز بيروت الطبي في بشامون الذي تم تأهيله وتجهيزه من قبل جمعية بيروت بخير، بحضور مدير المستوصف الدكتور أحمد وجهازه الطبي والإداري والشيخ عريمط وفعاليات المنطقة وأعضاء الجمعية، وذلك بهدف تسهيل أمور أهلي بشامون والجوار عبر تمكين المستوصف من توفير الخدمات الطبية لمن يحتاجها منهم.



زيارة مصانع



بعد ذلك زار شقير عدداً من المصانع في منطقة بشامون ومنها مصنع مازن وزياد الزعني لصناعة الحديد ومصنع مازن سنو.

وأبدى شقير إعجابه بالقدرات التي تتمتع بها الصناعة الوطنية والتطور والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة، مؤكدا أهمية الصناعة الوطنية كركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني والإستقرار الإجتماعي.