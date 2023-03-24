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متعهدو تقديم المواد الغذائية للسجون: سنتوقف عن تسليم الطعام للسجون

متعهدو تقديم المواد الغذائية للسجون يعلنون في بيان أنهم سيتوقفون عن تسليم الطعام للسجون

أعلن متعهدو تقديم المواد الغذائية للسجون في بيان أنهم سيتوقفون عن تسليم الطعام للسجون بدءًا من ٤ نيسان. تجدون البيان مرفقاً مع الخبر.