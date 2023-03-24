القواس تلتقي الراعي: طلبت من الراعي رعاية حفل الفصح للأوركسترا الفيلهارمونية في الصرح البطريركي

الراعي عرض الاوضاع مع وزير العدل وهبة القواس طلبت منه رعاية حفل الأوركسترا الفيلهارمونية في الفصح



كشفت رئيسة المعهد العالي للموسيقى في لبنان السوبرانو هبة القواس أنها طلبت من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رعاية حفل الفصح الذي ستقدمه الأوركسترا الفيلهارمونية في الصرح البطريركي.



وقالت بعد لقائها الراعي: "طلبت من غبطته رعايته حفل الفصح الذي ستقدمه الأوركسترا الفيلهارمونية في الصرح البطريركي العظيم، الذي أعطى لبنان ولا يزال يعطيه من خلال سيدنا البطريرك، ونلنا موافقته على رعاية هذا الحفل لكي يكون حفل الفصح في بكركي، الإثنين 10 نيسان، آملين ان تكون قيامة لبنان، بدءا من هذا الحفل".



وأضافت: "التقينا غبطة البطريرك، وكان عرض للخطة والاستراتيجية التي يعتمدها الكونسرفتوار الوطني، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، بهدف مساهمة هذا الصرح العظيم في خطة نهضة لبنان الكبيرة".



وعرضت نشاطات المعهد، "لا سيما محاولته المساهمة في إعادة القوة الاقتصادية إلى لبنان من خلال الديبلوماسية الثقافية والموسيقية بينه وبين العالم العربي والغربي".



واستقبل الراعي أيضاً، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي عرض لآخر المستجدات على الساحة المحلية.

