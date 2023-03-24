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جنبلاط: تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف اصبحت
أخبار لبنان
2023-03-24 | 16:30
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جنبلاط: تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف اصبحت
جنبلاط: تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف اصبحت
غرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف اصبحت ولا تنسوا المشروع الاسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين .واكثر من اي وقت مضى وجب حماية الاردن ودعم الاردن في كل المجالات فوق كل اعتبار ولا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وابدا منذ الثورة العربية الكبرى ايام الامير فيصل".
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