وفاة رئيس إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية سمير الخطيب

وفاة رئيس إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية سمير الخطيب



أعلن إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية وفاة رئيسه سمير الخطيب فجر اليوم، في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، ويشغل الخطيب أيضاً عضو مجلس إدارة شركة "خطيب وعلمي".



وأشار البيان الى انه سوف ينقل جثمان الراحل، الى بلدته مزبود في اقليم الخروب ( قضاء الشوف)، حيث يوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم، في مسجد بلدته مزبود - الشوف، على أن تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الاحد والاثنين في دارته في تلة الغياب - مزبود، ويومي الثلاثاء والأربعاء في قاعة seasid pavillon - البيال سابقا، من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية الواحدة بعد الظهر، ومن الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء.