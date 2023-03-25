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متقاعدو الضابطة الجمركية: نطالب الحكومة بتخصيص ميزانية للطبابة والاستشفاء لعناصرنا

أخبار لبنان
2023-03-25 | 06:19
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متقاعدو الضابطة الجمركية: نطالب الحكومة بتخصيص ميزانية للطبابة والاستشفاء لعناصرنا
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متقاعدو الضابطة الجمركية: نطالب الحكومة بتخصيص ميزانية للطبابة والاستشفاء لعناصرنا

متقاعدو الضابطة الجمركية: نطالب الحكومة بتخصيص ميزانية للطبابة والاستشفاء لعناصرنا

أصدر متقاعدو الضابطة الجمركية، بياناً جاء فيه التالي:

"نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع اسعار المواد الحياتية الاساسية من طبابة وأدوية واستشفاء والمحروقات والمواد الغذائية 
بات المعاش التقاعدي لا يكفي عائلة من خمسة اشخاص أكثر من أيام لا تتعدى الأسبوع.

وما تقدمه الحكومة من حلول ليست الا بدع لا تطعم خبزا ولا تغني عن جوع.

نحن متقاعدي الضابطة الجمركية كباقي متقاعدي القوى المسلحة نرفض اي حل ترقيعي او تخديري ومعاشاتنا التقاعدية خسرت اكثر من ٩٠% من قيمتها الشرائية 
ولم يعد لنا القدرة على زيارة طبيب اثناء المرض لا قدرة لنا على شراء ادوية للعلاج والمستشفيات لا تستقبل مرضانا من دون دفع مبالغ كبيرة بالدولار ولا قدرة لنا على ذلك.

جرت مراجعة ادارة الجمارك والمجلس الاعلى مرات عدة واقترحنا الحلول لمشكلة الطبابة والاستشفاء ولم نلمس اي ايجابية لغاية الآن ونطالب بتحرير اموال جمعية تعاون موظفي الجمارك من البنوك لتستطيع القيام بدورها.

كما نطالب الحكومة بتخصيص ميزانية للطبابة والاستشفاء لعناصر الضابطة الجمركية المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية وعائلاتهم ونطالب الحكومة بدفع معاشاتنا التقاعدية على دولار صيرفة ٢٨٥٠٠ ونحن مع اي زيادة عل رواتب زملائنا في الخدمة الفعلية من جميع القوى المسلحة".
 

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