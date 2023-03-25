حضر الملف الرائاسي في بكركي، خلال ترؤس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد البشارة.وقال الراعي: "ننتظر من المسؤولين الإقرار بمسؤوليّتهم عن خراب الدولة بإحجامهم عن انتخاب رئيس للجمهورية".