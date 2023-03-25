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الـLBCI لن تلتزم قرار الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي: لن نقبل بالعزلة

أخبار لبنان
2023-03-25 | 08:15
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الـLBCI لن تلتزم قرار الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي: لن نقبل بالعزلة
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الـLBCI لن تلتزم قرار الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي: لن نقبل بالعزلة

الـ LBCI في بيان: لن نلتزم قرار الحكومة.. لن نقبل بالعزلة

أعلنت المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال أنها لن تلتزم قرار الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي حتى نيسان المقبل.

وقالت في بيانها: "نعرف ان من حق اي دولة حول العالم اتخاذ قرارها بشأن التوقيت، لكننا نعرف كذلك ان هكذا قرار لا يتخذ ويطبق بغضون ساعات قليلة.
 
فلبنان، ليس جزيرة معزولة، وهو مرتبط بنظام مبني على ساعة عالمية لتتبع الوقت وللتأكد من ان البشرية كلها قادرة على  التواصل والعمل بطريقة متزامنة".

وأضافت: "هذا العالم يبدو انكم في غربة عنه، فعدم التزامنا بالساعة العالمية، سيؤثر على اعمالنا، والاهم توقف تطورنا.

هل تعرفون ماذا تعني العولمة؟

ان كنتم تعرفون، فقراركم مصيبة، وان كنتم لا تعرفون، فمصيبتنا كبيرة.

لكل هذه الاسباب، لن نلتزم...

نحن لن نقبل بالعزلة...

 قرار التطور اتخذناه ولا رجعة عنه...".

#لن_نلتزم

أخبار لبنان

الـLBCI

القرار الصيفي

توقيت

الحكومة

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