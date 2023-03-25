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بخاري يلتقي جعجع: الاتفاق السعودي – الإيراني سينعكس بشكل ايجابي على لبنان
أخبار لبنان
2023-03-25 | 10:11
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بخاري يلتقي جعجع: الاتفاق السعودي – الإيراني سينعكس بشكل ايجابي على لبنان
لقاء بين جعجع وبخاري..
حذّر السفير السعودي وليد بخاري من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، ,لفت الى ان الاتفاق السعودي - الإيراني تضمّن الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية، مؤكدا ان يد "المملكة" ممدودة كما دائماً للتَّعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم، في كل ما من شأنه حفظ أمن المنطقة واستقرارها، لذا جهود المملكة المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر، صوناً لمبدأ العيش المُشترك ورسالة لبنان في محيطه العربي والدولي.
واذ رأى ان لبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية من هنا يرتبط حماية شعبه وإنقاذ هويته بالأمن القومي العربي والسلام الإقليمي والدولي، وضع البخاري العمق العربي في الإطار الطبيعي لحل الأزمة اللبنانية.
كلام بخاري جاء خلال لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي.
وتطرّق المجتمعون، خلال اللقاء المطوّل الذي استغرق نحو ساعة ونصف، الى الملف الرئاسي بشكل اساسي ولو انه لم يُبحث في الأسماء ولكن جرى التشديد على ضرورة الإسراع في اتمام هذا الاستحقاق والإتيان برئيس سيادي إصلاحي خارج الإصطفافات.
كما تم التأكيد في الاجتماع ان موقف "المملكة" ثابتٌ تجاه لبنان ولن يتغيّر، وسينعكس الاتفاق السعودي – الإيراني بشكل ايجابي على البلاد.
اما لجهة دور "السعودية" في اللجنة الخماسية، فهو معروف انّه يصبُّ في مصلحة لبنان وسيادته.
أخبار لبنان
بخاري
جعجع
معراب
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