مطرانيات ومدارس تعلن إعتمادها التوقيت الصيفي

مطرانيات ومدارس تعلن إعتمادها التوقيت الصيفي...

أعلنت مطرانية إنطلياس المارونية في بيان أنها ستعتمد التوقيت الصيفي لتحديد مواعيد القداديس والصلوات.



تجدون بيان مطرانية إنطلياس المارونية مرفقاً مع الخبر.







بدورها أعلنت مطرانية زحلة للروم الكاثوليك التزامها بالتوقيت العالمي فيما يتعلق بمواعيد الصلوات والقداديس والاحتفالات الدينية.



وكان قد صدر عن المكتب الاعلامي في ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك البيان التالي: بدورها أعلنت مطرانية زحلة للروم الكاثوليك التزامها بالتوقيت العالمي فيما يتعلق بمواعيد الصلوات والقداديس والاحتفالات الدينية.وكان قد صدر عن المكتب الاعلامي في ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك البيان التالي:

"بعد اللغط الحاصل حول موضوع التوقيت الصيفي، يعلن سيادة المطران ابراهيم مخايل ابراهيم التزام ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك التوقيت الصيفي العالمي فيما يتعلق بمواعيد الصلوات والقداديس والاحتفالات الدينية، حرصا منا على استمرار التزامنا الانفتاح ليس فقط على محيطنا العربي، بل على المجتمع الدولي بأسره في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى عودته السريعة إلى حضن هذا المجتمع الدولي. لذلك نطلب من الكهنة الاجلاء تقديم مواعيد الصلوات والقداديس ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل السبت – الأحد 25 – 26 آذار 2023".

أيضا، أعلنت مطرانيّة الروم الأرثوذكس في بيروت تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة، طالبة من كل المؤسسات التابعة لها الالتزام، كما أعلن الموقف نفسه المطران سلوان موسي متروبوليت جبيل والبترون وتوابعهما للروم الاورثودكس.

أيضا، أكدت أبرشية بيروت وجبيل للروم الملكيين الكاثوليك على التزامها بالعمل بالتوقيت الصيفي ابتداء من منتصف ليل ٢٥-٢٦ اذار ٢٠٢٣ ، التزاماً منها بالانظمة والمعايير الدولية لجهة التوقيت.

وأعلن كاثوليكوس الأرمن آرام الأوّل إعتماد التوقيت الصيفي العالمي إبتداءًا من منتصف ليل اليوم.

وكانت مدرسة الجمهور قد أعلنت أيضاً في منشور على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتمادها التوقيت العالمي.

وصدر أيضاً عن أمانة السّر العامّة في الرهبانية الأنطونية المارونية أنّ جميع أديار الرهبانية ومراكزها ومؤسساتها الاجتماعية، التربوية والجامعية تلتزم بمضمون بيان المكتب الاعلامي في بكركي حول الانتقال الى التوقيت الصيفي بدءًا من منتصف هذه الليلة 25 آذار2023.