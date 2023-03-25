نقابة أوجيرو: لن نرضخ للضغوط... وللإعتصام يوم الاثنين

نقابة أوجيرو في بيان: لن نرضخ للضغوط... وللإعتصام يوم الاثنين



أعلنت نقابة أوجيرو في بيان أنها لن تتنازل عن حقوق العاملين ولن ترضخ لأيّ من الضغوط.



كما دعت الى اعتصام يوم الاثنين في الـ27 من الشهر الحالي، الساعة التاسعة والنصف في مركز بئر حسن.



تجدون البيان الكامل لنقابة "أوجيرو" مرفقاً مع الخبر.