الصرح البطريركي في بكركي: التزام تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة

أعلن المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي التزام تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة، ليل السبت-الاحد 25-26 آذار 2023.

واعتبرت بكركي في بيان أن هذا القرار المفاجئ الصادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ارتجاليا ومن دون التشاور مع سائر المكونات اللبنانية ومن دون أي اعتبار للمعايير الدولية.