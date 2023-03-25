القواس تكشف عن حفل موسيقي في بكركي بمناسبة الفصح

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للخطة الاستراتيجية التي يعتمدها الكونسرفتوار الوطني مع رئيسة المعهد العالي للموسيقى في لبنان هبة القواس.



وكشفت القوات عن حفل في بكركي بمناسبة عيد الفصح المجيد.