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حميه: سأقدّم لديوان المحاسبة تقريراً تفصيلياً عن كافة عقود الإشغال والبناء والاستثمار في المطار
أخبار لبنان
2023-03-25 | 12:06
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حميه: سأقدّم لديوان المحاسبة تقريراً تفصيلياً عن كافة عقود الإشغال والبناء والاستثمار في المطار
بعد الإعلان عن مشروع إنشاء مبنى جديد في مطار بيروت، أعلن وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه أنه سيقوم بإيداع ديوان المحاسبة تقريراً تفصيلياً عن كافة عقود الإشغال والبناء والاستثمار التي أجرتها الوزارة في المطار.
وأعلن حمية أنه سيشارك يوم الخميس المقبل في إجتماع للجنة الأشغال لشرح مشروع إنشاء المبنى الجديد وأسبابه الموجبة.
أخبار لبنان
حميه
مطار بيروت
عقود تشغيلية
ديوان المحاسبة
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