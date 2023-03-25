الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين

أخبار لبنان
2023-03-25 | 12:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي: الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين

بيان لميقاتي.. ماذا جاء فيه؟

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين.

وصدر عنه البيان الاتي:

"تشكل عملية إنتخاب رئيس الجمهورية الاولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية واعادة الانتظام الكامل الى الدولة اللبنانية. وهذا الامر الذي نشدد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السادة النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام  هذا الواجب الدستوري.

لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الانظار عن تعطيله لعملية الانتخاب او فشله في تأمين التوافق المطلوب لاتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الاساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الامكانات.

وبدل ان تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الاوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على اتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، واعطاء اجراء اداري  بحت منحى طائفيا بغيضا.

ونظرا للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد الى انقسام طائفي  لتأجيج الصراعات، ولاننا نتحمل المسؤولية الدستورية  بقناعة وطنية ولكن من دون ان نسمح بجرنا الى الانتحار او الى ما لا يشبه قناعاتنا، لكل هذه الاسباب نعلن الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين.

أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة . فليتحمّل كل طرف مسؤوليته.والبحث صلة".

أخبار لبنان

ميقاتي

تأجيل

التوقيت الصيفي

LBCI التالي
مسؤول كبير لـ"الجمهورية": هناك جهات تسعى لإسقاط البلد في المجهول
جريح بإشكال اثر اطلاق نار في عاصون ـ الضنية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
17:24

مكتب وزير العدل يدعو ميقاتي للرجوع عن قرار تأجيل الدوام الصيفي: صادر عن سلطة غير صالحة ومخالف لمبدأ الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
14:14

الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم يتحدّث عن تداعيات قرار تأجيل التوقيت الصيفي

LBCI
آخر الأخبار
09:47

معلومات الـLBCI: التيار الوطني الحر أنهى صوغ الطعن الذي سيتقدم به نواب او وزراء إلى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار ميقاتي عدم التزام لبنان بالتوقيت الصيفي العالمي

LBCI
أخبار لبنان
08:15

الـLBCI لن تلتزم قرار الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي: لن نقبل بالعزلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فيروس كورونا
17:58

كورونا لبنان: 96 اصابة جديد... ماذا عن الوفيات؟

LBCI
أخبار لبنان
17:33

جنبلاط: لا داعي لاتخاذ قرارات تصب في الاتون الطائفي البغيض

LBCI
امن وقضاء
17:24

مكتب وزير العدل يدعو ميقاتي للرجوع عن قرار تأجيل الدوام الصيفي: صادر عن سلطة غير صالحة ومخالف لمبدأ الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
16:00

مطرانيات ومدارس تعلن إعتمادها التوقيت الصيفي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:58

بعدما أعلنت إليسا فوزها قضائياً... زياد برجي يخرج عن صمته ويردّ ببيان!

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-13

ميقاتي استقبل وزير خارجية ايران: الأوضاع في لبنان صعبة ونعمل على تسيير الأمور

LBCI
امن وقضاء
2023-03-23

اشكال في باب الرمل تخلله اطلاق نار كثيف ونتج عنه اصابة بالغة

LBCI
فنّ
2023-03-20

عابد فهد للـ LBCI: عمران في "النار بالنار" هو المرابي الجشع والحسود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

نادي الرياضي يسحم لقب بطولة لبنان للإناث لكرة السلة دون ١٢ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

صراع ايراني أميركي في سوريا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

فعاليات المدينة الفرنكوفونية مستمرة: أمسية مع الجاز وآلة الساكسوفون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

حاضنات للأسماك في لبنان للمرة الأولى!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الامن الغذائي في السجون مهدّد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

تخبط في الدولار الجمركي للسيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

بلبلة في قطاع الإتصالات: إنقطاع للإنترنت وسوء في الخدمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

من يلتزم قرار بري-ميقاتي.. ومن يتبع التوقيت العالمي؟

LBCI
أخبار لبنان
14:23

رئيس مدرسة سيدة الجمهور: تلقيّنا اتصالات عديدة من الأهل لاعتماد التوقيت العالمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:58

بعدما أعلنت إليسا فوزها قضائياً... زياد برجي يخرج عن صمته ويردّ ببيان!

LBCI
اقتصاد
03:13

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
06:52

الـLBCI ستستمر على التوقيت العالمي وسوف تقدم ساعتها ساعة عند منتصف هذه الليلة

LBCI
أخبار لبنان
11:18

الصرح البطريركي في بكركي: التزام تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة

LBCI
أخبار لبنان
08:15

الـLBCI لن تلتزم قرار الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي: لن نقبل بالعزلة

LBCI
أخبار لبنان
12:18

ميقاتي: الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين

LBCI
أخبار لبنان
12:52

الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة: نلتزم بقرار بكركي المتعلق بالتوقيت الصيفي العالمي للبنان

LBCI
خبر عاجل
17:55

#لن_نلتزم: تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة وفق التوقيت العالمي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة