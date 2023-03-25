الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
#لن_نلتزم: تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة وفق التوقيت العالمي
#لن_نلتزم: تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة وفق التوقيت العالمي
ميقاتي: الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين
أخبار لبنان
2023-03-25 | 12:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ميقاتي: الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين
بيان لميقاتي.. ماذا جاء فيه؟
أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين.
وصدر عنه البيان الاتي:
"تشكل عملية إنتخاب رئيس الجمهورية الاولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية واعادة الانتظام الكامل الى الدولة اللبنانية. وهذا الامر الذي نشدد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السادة النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام هذا الواجب الدستوري.
لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الانظار عن تعطيله لعملية الانتخاب او فشله في تأمين التوافق المطلوب لاتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الاساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الامكانات.
وبدل ان تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الاوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على اتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، واعطاء اجراء اداري بحت منحى طائفيا بغيضا.
ونظرا للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولاننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية ولكن من دون ان نسمح بجرنا الى الانتحار او الى ما لا يشبه قناعاتنا، لكل هذه الاسباب نعلن الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين.
أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة . فليتحمّل كل طرف مسؤوليته.والبحث صلة".
أخبار لبنان
ميقاتي
تأجيل
التوقيت الصيفي
التالي
مسؤول كبير لـ"الجمهورية": هناك جهات تسعى لإسقاط البلد في المجهول
جريح بإشكال اثر اطلاق نار في عاصون ـ الضنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
17:24
مكتب وزير العدل يدعو ميقاتي للرجوع عن قرار تأجيل الدوام الصيفي: صادر عن سلطة غير صالحة ومخالف لمبدأ الشرعية
امن وقضاء
17:24
مكتب وزير العدل يدعو ميقاتي للرجوع عن قرار تأجيل الدوام الصيفي: صادر عن سلطة غير صالحة ومخالف لمبدأ الشرعية
0
أخبار لبنان
14:14
الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم يتحدّث عن تداعيات قرار تأجيل التوقيت الصيفي
أخبار لبنان
14:14
الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم يتحدّث عن تداعيات قرار تأجيل التوقيت الصيفي
0
آخر الأخبار
09:47
معلومات الـLBCI: التيار الوطني الحر أنهى صوغ الطعن الذي سيتقدم به نواب او وزراء إلى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار ميقاتي عدم التزام لبنان بالتوقيت الصيفي العالمي
آخر الأخبار
09:47
معلومات الـLBCI: التيار الوطني الحر أنهى صوغ الطعن الذي سيتقدم به نواب او وزراء إلى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار ميقاتي عدم التزام لبنان بالتوقيت الصيفي العالمي
0
أخبار لبنان
08:15
الـLBCI لن تلتزم قرار الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي: لن نقبل بالعزلة
أخبار لبنان
08:15
الـLBCI لن تلتزم قرار الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي: لن نقبل بالعزلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فيروس كورونا
17:58
كورونا لبنان: 96 اصابة جديد... ماذا عن الوفيات؟
فيروس كورونا
17:58
كورونا لبنان: 96 اصابة جديد... ماذا عن الوفيات؟
0
أخبار لبنان
17:33
جنبلاط: لا داعي لاتخاذ قرارات تصب في الاتون الطائفي البغيض
أخبار لبنان
17:33
جنبلاط: لا داعي لاتخاذ قرارات تصب في الاتون الطائفي البغيض
0
امن وقضاء
17:24
مكتب وزير العدل يدعو ميقاتي للرجوع عن قرار تأجيل الدوام الصيفي: صادر عن سلطة غير صالحة ومخالف لمبدأ الشرعية
امن وقضاء
17:24
مكتب وزير العدل يدعو ميقاتي للرجوع عن قرار تأجيل الدوام الصيفي: صادر عن سلطة غير صالحة ومخالف لمبدأ الشرعية
0
أخبار لبنان
16:00
مطرانيات ومدارس تعلن إعتمادها التوقيت الصيفي
أخبار لبنان
16:00
مطرانيات ومدارس تعلن إعتمادها التوقيت الصيفي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:58
بعدما أعلنت إليسا فوزها قضائياً... زياد برجي يخرج عن صمته ويردّ ببيان!
فنّ
03:58
بعدما أعلنت إليسا فوزها قضائياً... زياد برجي يخرج عن صمته ويردّ ببيان!
0
أخبار لبنان
2023-01-13
ميقاتي استقبل وزير خارجية ايران: الأوضاع في لبنان صعبة ونعمل على تسيير الأمور
أخبار لبنان
2023-01-13
ميقاتي استقبل وزير خارجية ايران: الأوضاع في لبنان صعبة ونعمل على تسيير الأمور
0
امن وقضاء
2023-03-23
اشكال في باب الرمل تخلله اطلاق نار كثيف ونتج عنه اصابة بالغة
امن وقضاء
2023-03-23
اشكال في باب الرمل تخلله اطلاق نار كثيف ونتج عنه اصابة بالغة
0
فنّ
2023-03-20
عابد فهد للـ LBCI: عمران في "النار بالنار" هو المرابي الجشع والحسود
فنّ
2023-03-20
عابد فهد للـ LBCI: عمران في "النار بالنار" هو المرابي الجشع والحسود
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
نادي الرياضي يسحم لقب بطولة لبنان للإناث لكرة السلة دون ١٢ عاماً
تقارير نشرة الاخبار
14:46
نادي الرياضي يسحم لقب بطولة لبنان للإناث لكرة السلة دون ١٢ عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
صراع ايراني أميركي في سوريا...
تقارير نشرة الاخبار
14:44
صراع ايراني أميركي في سوريا...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
فعاليات المدينة الفرنكوفونية مستمرة: أمسية مع الجاز وآلة الساكسوفون
تقارير نشرة الاخبار
14:40
فعاليات المدينة الفرنكوفونية مستمرة: أمسية مع الجاز وآلة الساكسوفون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
حاضنات للأسماك في لبنان للمرة الأولى!
تقارير نشرة الاخبار
14:38
حاضنات للأسماك في لبنان للمرة الأولى!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الامن الغذائي في السجون مهدّد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الامن الغذائي في السجون مهدّد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
تخبط في الدولار الجمركي للسيارات
تقارير نشرة الاخبار
14:33
تخبط في الدولار الجمركي للسيارات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
بلبلة في قطاع الإتصالات: إنقطاع للإنترنت وسوء في الخدمة
تقارير نشرة الاخبار
14:33
بلبلة في قطاع الإتصالات: إنقطاع للإنترنت وسوء في الخدمة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
من يلتزم قرار بري-ميقاتي.. ومن يتبع التوقيت العالمي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:25
من يلتزم قرار بري-ميقاتي.. ومن يتبع التوقيت العالمي؟
0
أخبار لبنان
14:23
رئيس مدرسة سيدة الجمهور: تلقيّنا اتصالات عديدة من الأهل لاعتماد التوقيت العالمي
أخبار لبنان
14:23
رئيس مدرسة سيدة الجمهور: تلقيّنا اتصالات عديدة من الأهل لاعتماد التوقيت العالمي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:58
بعدما أعلنت إليسا فوزها قضائياً... زياد برجي يخرج عن صمته ويردّ ببيان!
فنّ
03:58
بعدما أعلنت إليسا فوزها قضائياً... زياد برجي يخرج عن صمته ويردّ ببيان!
2
اقتصاد
03:13
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:13
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
خبر عاجل
06:52
الـLBCI ستستمر على التوقيت العالمي وسوف تقدم ساعتها ساعة عند منتصف هذه الليلة
خبر عاجل
06:52
الـLBCI ستستمر على التوقيت العالمي وسوف تقدم ساعتها ساعة عند منتصف هذه الليلة
4
أخبار لبنان
11:18
الصرح البطريركي في بكركي: التزام تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة
أخبار لبنان
11:18
الصرح البطريركي في بكركي: التزام تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة
5
أخبار لبنان
08:15
الـLBCI لن تلتزم قرار الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي: لن نقبل بالعزلة
أخبار لبنان
08:15
الـLBCI لن تلتزم قرار الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي: لن نقبل بالعزلة
6
أخبار لبنان
12:18
ميقاتي: الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين
أخبار لبنان
12:18
ميقاتي: الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين
7
أخبار لبنان
12:52
الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة: نلتزم بقرار بكركي المتعلق بالتوقيت الصيفي العالمي للبنان
أخبار لبنان
12:52
الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة: نلتزم بقرار بكركي المتعلق بالتوقيت الصيفي العالمي للبنان
8
خبر عاجل
17:55
#لن_نلتزم: تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة وفق التوقيت العالمي
خبر عاجل
17:55
#لن_نلتزم: تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة وفق التوقيت العالمي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store