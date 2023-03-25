الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة: نلتزم بقرار بكركي المتعلق بالتوقيت الصيفي العالمي للبنان

أعلنت الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان الالتزام بقرار بكركي الصادر في ٢٥ اذار ٢٠٢٣، والقاضي بالالتزام بالتوقيت الصيفي العالمي للبنان، أي بتعديل الساعة ليل ٢٥-٢٦ آذار ٢٠٢٣.