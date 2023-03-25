حفل العشاء السنوي لجامعة سيدة اللويزة في كازينو لبنان دعما لبرامج المساعدات المالية لطلابها

دعماً لبرامج المساعدات المالية للطلاب، أقامت جامعة سيدة اللويزة حفل العشاء السنوي لفرع الهندسة في كازينو لبنان بمشاركة الطلاب وأعضاء الهيئة التربوية والادارية.



وفي كلمة لرئيس الجامعة الأب بشارة الخوري، كان تشديد على أهميّة البناء المتكامل للإنسان علمياً وإجتماعياً ووطنياً، والتأكيد على ضرورة إعطاء الصورة الأبهى عن لبنان في خِضمّ الأزمات الكبيرة والإستثنائيّة التي يعيشُها.