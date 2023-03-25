الرهبانية الأنطونية المارونية ملتزمة قرار بكركي: الانتقال الى التوقيت الصيفي بدءًا من منتصف هذه الليلة

أعلنت أمانة السّر العامّة في الرهبانية الأنطونية المارونية أن كل أديار الرهبانية ومراكزها ومؤسساتها الاجتماعية، التربوية والجامعية تلتزم بمضمون بيان المكتب الاعلامي في بكركي حول الانتقال الى التوقيت الصيفي بدءًا من منتصف هذه الليلة ٢٥ آذار 2023.