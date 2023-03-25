المجلس التنفيذي للرابطة المارونية: تأييد بيان البطريركية المارونية باعتماد التوقيت الصيفي

أكد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية تأييده المطلق للبيان الصادر عن البطريركية المارونية في شأن اعتماد التوقيت الصيفي، وذلك للأسباب الواردة في البيان لجهة غياب التشاور المسبق حول القرار، والارباك الذي يتركه مخالفة التوقيت العالمي والاضرار المتأتية منه.وأسف المجلس التنفيذي للتسرع في اتخاذ قرار بتمديد التوقيت الشتوي الذي تسبب في جدال وسجالات أحوج ما يكون لبنان في غنى عنها في هذه الأحوال العصيبة.