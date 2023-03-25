رئيس مدرسة سيدة الجمهور: تلقيّنا اتصالات عديدة من الأهل لاعتماد التوقيت العالمي

أكّد رئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور تقديم الساعة وتأخيرها يؤثّر على عوامل عديدة.وقال: "تلقيّنا اتصالات عديدة من الأهل لاعتماد التوقيت العالمي".