جنبلاط: لا داعي لاتخاذ قرارات تصب في الاتون الطائفي البغيض

ازمة البلد اكبر من تقديم او تأخير الساعة ولا داعي لاتخاذ قرارات تصب في الاتون الطائفي البغيض .فلتعود هذه الحكومةً وهذا المجلس الى ترجمة توصيات صندوق النقد الدولي على علاته لكن لا نملك خيار بعيدا عن مستشاري السوء وكفى متاجرة بالملك العام من المرفا الى المطار الى الغير #لبنان pic.twitter.com/VIr8Fwf4RE
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 25, 2023
ازمة البلد اكبر من تقديم او تأخير الساعة ولا داعي لاتخاذ قرارات تصب في الاتون الطائفي البغيض .فلتعود هذه الحكومةً وهذا المجلس الى ترجمة توصيات صندوق النقد الدولي على علاته لكن لا نملك خيار بعيدا عن مستشاري السوء وكفى متاجرة بالملك العام من المرفا الى المطار الى الغير #لبنان pic.twitter.com/VIr8Fwf4RE