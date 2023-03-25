جنبلاط: لا داعي لاتخاذ قرارات تصب في الاتون الطائفي البغيض

جنبلاط: ازمة البلد اكبر من تقديم او تأخير الساعة

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر أن ازمة البلد اكبر من تقديم او تأخير الساعة ولا داعي لاتخاذ قرارات تصب في الاتون الطائفي البغيض.



ودعا جنبلاط الحكومة ومجلس الوزراء إلى العودة الى ترجمة توصيات صندوق النقد الدولي على علاته، وقال:" لكن لا نملك خيارا بعيدا عن مستشاري السوء وكفى متاجرة بالملك العام من المرفا الى المطار الى الغير".