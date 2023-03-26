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الراعي: الظلم لا يدوم والظالم يُبلى بأظلم
أخبار لبنان
2023-03-26 | 03:52
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الراعي: الظلم لا يدوم والظالم يُبلى بأظلم
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الراعي: الظلم لا يدوم والظالم يُبلى بأظلم
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "العمى السياسيّ، النابع من الكبرياء والأنانيّة والمصالح الخانقة والأهداف الخبيثة، جعل الكتل النيابيّة و النافذين عليها يمعنون، من دون أيّ وخز ضمير، في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة، لكي لا تنتظم المؤسّسات الدستوريّة، وفي طليعتها المجلس النيابي الفاقد صلاحيّة التشريع والمساءلة والمحاسبة، والحكومة الفاقدة صلاحيّة عقد جلساتها لإتخاذ القرارات الإجرائيّة بموجب الدستور. "
وسأل الراعي خلال عظة يوم الأحد: "لماذا توجّهون مسؤوليتكم الدستورية إلى خراب الدولة وحرمانها من الإصلاحات ومن مواردها؟ أتؤثرون العمى السياسيّ عمدًا، ولا تريدون أن تشفوا منه؟ ألأنّكم فعلًا تريدون خراب لبنان وقتل شعبه ماديًّا ومعنويًّا؟"، وقال: "الظلم لا يدوم والظالم يُبلى بأظلم".
وتوجّه الراعي الى المسؤولين بالقول " يا لسوء الزمان الذي اوصلكم الى حيث انتم من احتلال للدولة ومقاليدها، لكن إعلموا أن "الظلم لا يدوم"، وأنّ "الظالم يبلى بأظلم!" كما يعلّمنا التاريخ."
أخبار لبنان
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