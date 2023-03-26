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عوده: الكاذبون لا ينفكون يطلقون التطمينات الواهية والآمال الكاذبة وهل نحتاج إلى عزل أكثر حتى بالتوقيت؟
أخبار لبنان
2023-03-26 | 05:29
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عوده: الكاذبون لا ينفكون يطلقون التطمينات الواهية والآمال الكاذبة وهل نحتاج إلى عزل أكثر حتى بالتوقيت؟
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.
بعد قراءة الإنجيل، ألقى عظة قال فيها: "أود أن أعلن عن حزني وأسفي لما حصل بالأمس بشأن التوقيت الصيفي الذي تحول إلى تباين طائفي فيما لا علاقة للدين والطوائف به، بل هو أمر متعارف عليه عالميا ومعمول به في لبنان منذ عقود. هل يحتاج لبنان إلى عزل نفسه أكثر والابتعاد عن العالم حتى بالتوقيت؟ ألا يكفي اللبنانيون ما يعيشونه من مشاكل لتضاف إليها مشكلة الوقت؟ أليس الأحرى بالمسؤولين الاهتمام بكيفية الخروج من الكارثة التي أوقعوا البلد فيها عوض إثارة لغط حول تغيير الساعة؟ مسكين بلدنا. وكم يحتاج إلى قامات وطنية تحكمه".
وختم: "دعوتنا اليوم أن نتسلق السلم الموصلة إلى السماء، وهذا لن يحدث إلا من خلال الغلبة على الأهواء والشهوات، ونبذ الأحقاد والخصومات، والتوبة والرجوع إلى درب الصالحات. لقد وضع لنا المسيح صليبه سلما مصعدة إلى السماء، فلنصلب إذا خطايانا، ونتابع صيامنا باجتهاد وشوق للوصول إلى ميناء القيامة البهية، حيث نظهر مستحقين المشاركة في المائدة السرية.
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