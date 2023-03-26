وفد نيابي يغادر إلى بروكسل... من يضمّ؟

غادر وفد من النواب إلى بروكسل في زيارة تستمر ثلاثة أيام يعقدون خلالها لقاءات مع مسؤولين في البرلمان والاتحاد الأوروبي ولقاءات مع الجالية اللبنانية.



ويضم الوفد النواب فؤاد مخزومي ومستشارته السياسية كارول زوين، النائب بلال عبدالله والنائب راجي السعد من اللقاء الديمقراطي، النائب الياس إسطفان من كتلة الجمهورية القوية، النائب الياس حنكش من حزب الكتائب، النائب أديب عبد المسيح من كتلة تجدد، والنائبين غسان سكاف وبلال الحشيمي.



وستركز المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين والبلجيكيين على مختلف التطورات في لبنان وكيفية المساعدة الأوروبية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.