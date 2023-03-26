جمعية تجار جونيه تطالب ميقاتي بالتراجع عن قراره واعتماد التوقيت الصيفي

اعتبرت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح في بيان، أن اعلان حكومة تصريف الأعمال تأجيل تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي الذي كان من المفترض بدء إعتماده ليل ٢٥-٢٦ آذار الحالي، سابقة غير مألوفة واجراء ليس في مكانه على الإطلاق، كون هذا القرار جاء من دون التشاور أقله مع القطاعات الانتاجية المرتبطة اجنداتها بمواعيد محددة مسبقة، وبدون أي اعتبار للمعايير الدولية والخسائر التي سوف تترتب على القطاع التجاري في الداخل والخارج، فضلاً عن أنه أحدث بلبلة بين المواطنين.



وعلى هذا الأساس، طالبت الجمعية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالرجوع عن هذا القرار وإعادة العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من ليل ٢٥ - ٢٦ آذار على أن يتخذ المبادرة من أجل إعادة الأمور الى نصابها.