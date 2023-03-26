مساع للقاء الديمقراطي لإيجاد مخرج لأزمة تقديم وتأخير الساعة

علمت الـLBCI أن هناك مساع يقوم بها اللقاء الديمقراطي لإيجاد مخرج لأزمة تقديم وتأخير الساعة.



وبحسب المعلومات، فإن المساعي يتولاها النائب هادي ابو الحسن بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والمسعى ينطلق من موقف جنبلاط في تغريدته أمس.



وافادت المعلومات بأن أبو الحسن اتصل برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا أن الأمور لم تتبلور إلى صيغة بعد.