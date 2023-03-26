الحاج حسن في فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة المنعقد في سوريا: أمننا الغذائي مهدد ومنطقتنا تعاني

الحاج حسن: منطقتنا تعاني من موجة تصحر وجفاف وندرة مياه تحتم علينا ان نسابق الزمن للوصول الى حلول لليوم وغد

بدأت اليوم فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية في دمشق، في حضور وزراء الزراعة السوري محمد حسان قطنا، اللبناني عباس الحاج حسن، الاردني خالد الحنيفات والعراقي عباس جبر عبادة العلياوي، تحت عنوان "نحو تحقيق التكامل الاقتصادي على المستوى الاقليمي".



وألقى الوزير الحاج حسن كلمة أكد فيها أن "الاجتماع الحالي يهدف الى تكامل عربي اقتصادي من البوابة الزراعية وأمننا الغذائي".



وقال: "ان الأمن الغذائي مهدد ومنطقتنا تعاني من موجة تصحر وجفاف وندرة مياه تحتم علينا ان نسابق الزمن للوصول الى حلول لليوم وغد".



وقال: "أمننا الغذائي أولوية على كل ما عداه من ملفات ولأننا نؤمن أننا أمة قادرة على صناعة المستقبل والتعالي على الجراح نحن هنا لصنع كل الامكانيات في سبيل انجاح هذا الجهد العربي المشترك".



وأضاف: "كلنا يواجه صعوبات ويريد الخروج من مشهدية هي الأصعب في تاريخ الأمة لكن الخروج لا يمكن أن يكون منفردا لذا علينا أن نتعاون للخروج سويا من بوابة الزراعة رافعة الاقتصاد القطري والقومي".



ولفت الحاج حسن الى أن "تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية المنتجات والسلع الزراعية هي أولوية ورفع مستوى الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والعمل على تحقيق التكامل هو أيضا أولوية، لذلك تسهيل وصول المعلومات وتبادلها وتأطير الخبرات المشتركة في كل المجالات الزراعية هي طموح نصبو اليه".