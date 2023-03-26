بيار الضاهر عن قرار الحكومة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي: لو اتخذ قبل شهر وليس قبل 48 ساعة لما كانت هناك مشكلة

بيار الضاهر: أسوأ شيء هو أن القرار بشأن موعد بدء التوقيت الصيفي اتخذ منحى طائفيا

قوبل قرار في اللحظة الأخيرة في لبنان بتأجيل التوقيت الصيفي لمدة شهر بمعارضة الكنيسة المؤثرة، تاركاً البلد الصغير مقسما بين منطقتين زمنيتين.



وفي ظل الانهيار الاقتصادي والمأزق السياسي، تمت إضافة سؤال غريب يوم الأحد إلى القائمة المتزايدة لمشاكل لبنان: "ما الوقت الآن؟".



وكانت حكومة تصريف الأعمال قد أعلنت يوم الخميس قرارها بتأجيل تقديم الساعة حتى 20 نيسان، بدلاً من الأسبوع الأخير من آذار كما هو الحال عادة في لبنان ومعظم نصف الكرة الشمالي.



ولكن المؤسسات بما في ذلك الكنيسة المارونية والمدارس ووسائل الإعلام أصرت على تقديم الساعة عند منتصف ليل السبت-الأحد.



وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال الشيخ بيار الضاهر: "لو اتخذت الحكومة القرار قبل شهر، وليس قبل 48 ساعة، لما كانت هناك مشكلة".



وأعلنت الـLBCI في بيان، أنها ستتحدى قرار الحكومة لأن التأجيل سيؤثر على عملها. كما قامت ثلاث شبكات لبنانية أخرى بتقديم الساعة.



ولكن الضاهر قال إن مخاوفه تجاوزت البرمجة.



ورأى في حديث لوكالة فرانس برس أن أسوأ شيء هو أن القرار بشأن موعد بدء التوقيت الصيفي اتخذ منحى طائفيا.