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فضل الله: نبدي خشيتنا من أن يكون هناك من يسعى لإشغال اللبنانيين بمعارك وهمية لا يستفيد منها الا من لا يريد خيرا لهذا البلد

أخبار لبنان
2023-03-26 | 08:59
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فضل الله: نبدي خشيتنا من أن يكون هناك من يسعى لإشغال اللبنانيين بمعارك وهمية لا يستفيد منها الا من لا يريد خيرا لهذا البلد
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فضل الله: نبدي خشيتنا من أن يكون هناك من يسعى لإشغال اللبنانيين بمعارك وهمية لا يستفيد منها الا من لا يريد خيرا لهذا البلد

فضل الله: اللبنانيون بأمس الحاجة إلى التوحد حول قضاياهم المشتركة

علق العلامة السيد علي فضل الله على ما تشهده الساحة اللبنانية من سجالات حول قرار عدم تقديم الساعة. وقال في بيان: "أمام ما نشهده من حالة توتر وانقسام طائفي حاد حول قرار الحكومة عدم تقديم الساعة ومنعا للالتباس الحاصل وبعيدا عن صوابية هكذا قرارات أو عدمها نأسف لهذا السجال الحاد الذي أخذ أبعادا طائفية واسعة بين اللبنانيين وفتح باب الصراع على مصراعيه بينما المطلوب علاجه بالحكمة وبعيدا عن الحساسيات والنكايات التي تؤدي إلى زيادة الشرخ بين أبناء هذ ا الوطن".

وأضاف: "إن اللبنانيين اليوم هم في أمس الحاجة إلى التوحد حول قضاياهم المشتركة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصرهم جميعا ولا تفرق بينهم ونبدي خشيتنا ان يكون هناك من يسعى لاشغالهم بمعارك وهمية لا يستفيد منها الا من لا يريد خيرا لهذا البلد".  

أخبار لبنان

فضل الله

تقديم

الساعة

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