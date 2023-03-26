وزير التربية: الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية

وزير التربية: قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى ساريا ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء