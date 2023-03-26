وزير الثقافة: ميقاتي ممتعض من ردّات الفعل على قراره بشان تأخير العمل بالتوقيت الصيفي

بيان عن المكتب الاعلامي لوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى

أكّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في بيان أنّ ما تتداوله بعض وسائل الاعلام عن لسانه غير دقيق والصحيح ان وزير الثقافة اجاب على سؤال تم توجيهه اليه عما اذا كان مجلس الوزراء ورئيسه قد توقفا عن اداء مهامهم فكان جوابه بأن رئيس مجلس الوزراء ممتعض عن حق من ردّات الفعل على قراره بشان تأخير العمل بالتوقيت الصيفي ويعتبر بأن هناك من يريد ان يشطر البلد طائفياً من خلال تحميل ذلك القرار اكثر مما يحتمل.



وقال البيان: "وتابع الوزير في جوابه بأن مجلس الوزراء مستمرٌ في اداء واجباته الدستورية اما عدم عقد الجلسة الاثنين لا يعني بأن رئيس مجلس الوزراء لن يدعو الى جلسة حين تدعو الحاجة".