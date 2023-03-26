مدرسة مار الياس - الميناء طرابلس: نغلق أبوابنا نهار غداً

مدرسة مار الياس - الميناء طرابلس: نغلق أبوابنا نهار غداً

أعلنت مدرسة مار الياس المينا طرابلس أنها ستغلق أبوابها نهار غد الاثنين ٢٧ آذار ٢٠٢٣.



وقالت: "لقد آلمنا ما جرى في بلدنا الجريح في هذين اليومين الأخيرين، وكأننا نسينا الأزمة الاقتصادية التي نعيشها وجنون الدولار الذي وصل إلى حدود فاقت ١٤٠.٠٠٠.

وبعد أن تداخل الشأن المدني بالشأن الديني الطائفي، وهو ما نستغربه، ما اشعل انقسامًا غريبًا في البلد، رأينا كمؤسسة تربوية، تسهم في نمو الروح الوطنية في الناشئة، أن نرفع الصوت داعين العقلاء لرفع أصواتهم وتقريب القلوب.

ونحن أمام هذا التخبط نلبس ثوب الحزن والحداد ونغلق أبوابنا نهار غد الاثنين ٢٧ آذار ٢٠٢٣".