إطلاق الورقة السياسية للتيار الوطني الحرّ

الورقة السياسية للتيار الوطني الحرّ

أطلق التيار الوطني الحرّ ورقته السياسية الذي شدّد فيها على أنّ رؤيته هي في ثلاثة مسارات: التيار – الجماعة – الكيان.

وقال: "من عمق الأزمات القاهرة للبنان وآلام للبنانيين وصرخاتهم العالية التي توجب ممارسةً سياسية مختلفة، يُعلن التيّار الوطنيّ الحرّ فعل إيمان بلبنان وثقةً بإنقاذه وبديمومته، مستنداً الى تاريخ طويل أثبت فيه شعبه قدرته على تجاوز المِحَن بفعل طاقاته البشرية وإرادة الحياة لدى إنسانه".