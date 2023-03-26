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الجامعة اللبنانية مستمرة في العمل بالتوقيت الشتوي
أخبار لبنان
2023-03-26 | 18:39
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الجامعة اللبنانية مستمرة في العمل بالتوقيت الشتوي
بدران: الجامعة اللبنانية مستمرة في العمل بالتوقيت الشتوي
أعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران أنها تستمر بالعمل بالتوقيت الشتوي.
وقال في بيان: "عطفًا على اللغط الحاصل في موضوع التوقيت الصيفي، تعلن رئاسة الجامعة اللبنانية التزامها بتعميم رئاسة مجلس الوزراء في ما يتعلق بالتوقيت الصيفي، وعليه يستمر العمل بالتوقيت الشتوي".
أخبار لبنان
بدران
الجامعة اللبنانية
التوقيت الشتوي
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