الجامعة اللبنانية مستمرة في العمل بالتوقيت الشتوي

بدران: الجامعة اللبنانية مستمرة في العمل بالتوقيت الشتوي



أعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران أنها تستمر بالعمل بالتوقيت الشتوي.

وقال في بيان: "عطفًا على اللغط الحاصل في موضوع التوقيت الصيفي، تعلن رئاسة الجامعة اللبنانية التزامها بتعميم رئاسة مجلس الوزراء في ما يتعلق بالتوقيت الصيفي، وعليه يستمر العمل بالتوقيت الشتوي".